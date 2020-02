Intesa SanPaolo-Ubi Banca, Messina: 'aspettiamo risposta, Italia si muove per prima in consolidamento Europa'

Laura Naka Antonelli 18 febbraio 2020 - 12:01

MILANO (Finanza.com)

'E' chiaroche dobbiamo aspettare' la risposta di Ubi Banca. Così il numero uno di Intesa SanPaolo, Carlo Messina, commentando la mancata risposta, finora, di Ubi Banca, all'offerta pubblica di scambio lanciata da ISP:"Il mio approccio è totalmente positivo sul management, gliazionisti e tutte le persone che lavorano in Ubi"."Facciamo partire il consolidamento bancario in Europa, sono orgoglioso che sia l'Italia a muoversi per prima", ha detto ancora Carlo Messina.