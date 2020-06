Intesa SanPaolo-Ubi Banca, Enria (Bce): 'pur con prudenza guardiamo con favore ad aggregazioni'

Laura Naka Antonelli 23 giugno 2020 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

"L'operazione ha ricevuto un via libera preliminare da parte della Bce qualche settimana fa perché dal nostro punto di vista rispetta i criteri che siamo chiamati a valutare". Così il numero uno del Consiglio di Vigilanza sulle banche della Bce, Andrea Enria, in un'intervista rilasciata al Sole 24 Ore, riguardo al dossier Intesa SanPaolo-Ubi Banca."Trattandosi di un'operazione in corso e al vaglio di altre autorità non posso aggiungere altro - ha precisato Enria - anche se in generale, sia pure con prudenza, guardiamo con favore a processi di aggregazione".