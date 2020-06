Intesa SanPaolo-Ubi Banca: Consob pronta a deliberare su prospetto, Ops possibile tra pochi giorni

Laura Naka Antonelli 12 giugno 2020 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

A dispetto delle esitazioni dell'Antitrust, che non ha dato ancora la sua benedizione all'ops di Intesa SanPaolo su Ubi Banca, la Consob si vede costretta dalla stessa legge ad agire: per la precisione, a deliberare sul prospetto informativo dell'operazione. E questo significa che l'ops potrebbe partire anche tra qualche giorno. E' quanto emerge dal Sole 24 Ore:"la Consob pare orientata a procedere dritta per la sua strada, impartendo un passo deciso al processo. Se il via libera dell'Authority guidata da Paolo Savona arriverà la prossima settimana, l'Ops partirà da lì a pochi giorni per protrarsi per almeno un paio di settimane".I commissari sono stati già "preallertati" e la convocazione potrebbe avvenire già alla metà della settimana prossima.Così il quotidiano di Confindustria:"Il percorso dell'Ops presso la Consob non può che andare avanti, perché l'Autorità è obbligata per legge a deliberare sul prospetto, una volta che tutta la documentazione è pronta, e deve farlo anche in tempi piuttosto rapidi (5-10 giorni al massimo dopo l'approdo in collegio del prospetto, ma non è da escludere che la decisione venga presa nell'arco di una giornata). Nel prospetto verrà riportato che il via libera dell'Antitrust sarà condizione di efficacia dell'offerta".A tal proposito, per superare lo scoglio dell'Antitrust, l'AD di Intesa SanPaolo sarebbe pronto a proporre - in occasione della propria audizione, fissata per il 18 giugno - di smobilizzare a Bper più della quantità di 400-500 sportelli concordata con il precedente accordo.Secondo i rumor la nuova entità risultante dalla fusione tra Intesa e Ubi Banca potrebbe vendere a Bper almeno 100 sportelli in più. Il titolo Bper sale alle 11.35 ora italiana dello 0,94%; Ubi Banca fa +1,31% mentre Intesa SanPaolo avanza dell'1,34%.