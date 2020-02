Intesa SanPaolo-Ubi Banca, Carlo Messina: 'non alzeremo prezzo Ops, feedback positivo da Bce'

Laura Naka Antonelli 18 febbraio 2020 - 12:06

MILANO (Finanza.com)

"Non abbiamo nessuna intenzione di alzare il prezzo nè di cambiare le condizioni" dell'offerta pubblica di scambio lanciata su Ubi Banca. Così Carlo Messina, nel corso della conference call con gli analisti, in cui ha commentato l'Ops sull'istituto lanciata da Intesa SanPaolo.Messina ha definito il prezzo dell'Ops "già equo". "Se l'offerta verrà accettata saremo felici, altrimenti continueremo a lavorare al nostro piano in modo autonomo", ha aggiunto il numero uno di Intesa SanPaolo. Messina ha reso noto anche di aver ricevuto "un feedback positivo dalla Bce" in merito all'offerta presentata su Ubi Banca.