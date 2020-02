Intesa Messina: non convinto su M&A tra piccole banche, ma grandi che guardano alle piccole

simone borghi 18 febbraio 2020 - 16:43

MILANO (Finanza.com)

Ilceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, esclude operazioni straordinarie tra le banche italiane di piccola taglia. “Non sono per niente convinto che partano operazioni di M&A tra le piccole banche. Non sono convinto che si sarebbero verificate operazioni di quel tipo” ha risposto Messina alla domanda di un giornalista, secondo cui Ubi, grazie all'offerta di Intesa, si fosse risparmiata una fusione con Mps o Banco Bpm. L’ad della banca ha precisato: “Credo piuttosto che le grandi guarderanno le piccole per rafforzarsi”.