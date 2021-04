Intesa: Messina, con UBI ancora più forti per sostenere rilancio dell'Italia

Titta Ferraro 28 aprile 2021 - 13:19

MILANO (Finanza.com)

Carlo Messina, Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo, rimarca come l’integrazione tra Intesa e UBI, ossia la prima e la quarta banca in Italia, ha rafforzato un campione europeo "in grado di sostenere e promuovere il rilancio economico e sociale del Paese". "La comunanza di valori e la condivisione della stessa cultura - prosegue Messina nel suo discorso durante l'assemblea dei soci - ci permette di irrobustire ulteriormente il rapporto di fiducia verso i clienti basato sulla vicinanza e l'ascolto, per accompagnarli nei loro percorsi di vita e di crescita"."Con l’integrazione di UBI sono entrate a far parte del Gruppo persone, competenze, storie d’eccellenza che condividono con Intesa Sanpaolo una vocazione alla sostenibilità. Ora la priorità è rilanciare il Paese. E siamo pronti a fare la nostra parte mettendo in campo le competenze e la serietà delle persone del Gruppo e le risorse che ci derivano da ciò che oggi rappresentiamo: una delle banche leader in Europa", conclude Messina.