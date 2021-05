Intesa: Messina, acconto dividendo su utili 2021 entro fine anno

Titta Ferraro 5 maggio 2021 - 14:23

MILANO (Finanza.com)

Ilceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ribadisce l'impegno della banca sul fronte remunerazione degli azionisti. "Resta una priorità - afferma Messina - nel mese di maggio distribuiremo circa 700 milioni di dividendi in contanti, il quantitativo massimo stabilito dal Supervisore; una volta superate le restrizioni delle BCE intendiamo distribuire in contanti – dalle riserve – la parte restante per raggiungere il payout ratio previsto nel Piano d’Impresa, pari complessivamente al 75% di 3,5 miliardi di utile netto normalizzato 2020. Confermiamo l’impegno a erogare dividendi per un payout ratio del 70% rispetto all’utile netto 2021 – previsto ben al di sopra di 3,5 miliardi – parzialmente attraverso un interim dividend nel corso di quest’anno, previa autorizzazione della BCE".