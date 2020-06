Intesa-Ubi: via libera Consob potrebbe arrivare questa settimana

Valeria Panigada 23 giugno 2020 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo confida che il nulla osta della Consob alla pubblicazione del Documento di Offerta relativo all'Ops su Ubi Banca possa essere rilasciato nel corso di questa settimana. La banca ha spiegato che "il procedimento volto all’approvazione del prospetto informativo è tutt’ora in corso ma non si è concluso, in quanto una nuova bozza del prospetto è stata depositata nella serata di venerdì 19 giugno". Pertanto, la Consob ha rilevato che non è stato possibile procedere ieri all’approvazione del Documento di Offerta.