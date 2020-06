Intesa-Ubi: approvazione Consob, periodo di adesione dal 6 al 28 luglio

Valeria Panigada 26 giugno 2020 - 08:49

MILANO (Finanza.com)

LaConsob ha approvato il Documento di Offerta relativo all’Offerta Pubblica di Scambio (Ops) di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca e i relativi documenti relativi all’offerta delle azioni derivanti dall’aumento di capitale sociale di Intesa a servizio dell’operazione. Il periodo di adesione è dunque stato fissato dal 6 al 28 luglio (estremi inclusi). Per ogni azione Ubi portata in adesione all’Ops verrà offerto 1,7 azioni Intesa rivenienti dall’aumento di capitale. Quindi, per ogni 10 azioni Ubi portate in adesione saranno corrisposte 17 azioni Intesa Sanpaolo. Il corrispettivo verrà corrisposto alla data di pagamento, ossia il 3 agosto.