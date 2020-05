Intesa-Ubi: Unicredit partecipa all'istruttoria dell'Antitrust

Alessandra Caparello 25 maggio 2020 - 10:24

MILANO (Finanza.com)

Dopo Bper, Cattolica e la Fondazione Banca del Monte di Lombardia, anche UniCredit partecipa all’istruttoria avviata dall'Antitrust l’11 maggio scorso in merito all’acquisizione di Ubi Banca da parte di Intesa Sanpaolo.L'operazione, ha avvertito l'Antitrust, presieduta da Roberto Rustichelli, è in grado di mettere fine alla “sostanziale simmetria” tra i due big del credito accendendo un faro sui rischi per la concorrenza della concentrazione. Non risulta presente al procedimento Monte dei Paschi di Siena.