Intesa-Ubi: Codacons presenta istanza a banche e Procura per piccoli risparmiatori

Valeria Panigada 2 luglio 2020 - 17:04

MILANO (Finanza.com)

In merito all’offerta pubblica di scambio (Ops) promossa da Intesa Sanpaolo sulle azioni di Ubi Banca, il Codacons ha presentato oggi una istanza alle due banche e alla Procura della Repubblica di Milano. “Esprimiamo forti preoccupazioni su alcuni aspetti che riteniamo debbano essere chiariti e focalizzati nell’interesse dei piccoli risparmiatori – scrive il Codacons nella lettera, osservando le oscillazioni dei due titoli in Borsa.Il Codacons chiede alle due banche la massima trasparenza sia nelle comunicazioni al mercato degli effetti positivi e negativi del diverso esito dell’operazione che nelle decisioni che si troveranno ad assumere e un incontro per ricevere rassicurazioni sulla tutela dei piccoli risparmiatori. Alla Procura di Milano il Codacons chiede di considerare l’associazione in rappresentanza dei piccoli azionisti come interessata al procedimento aperto su Ubi-Intesa.