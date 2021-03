Interpump: utile 2020 a 173,3 mln, proposto dividendo di 0,26 euro

Daniela La Cava 19 marzo 2021 - 12:35

MILANO (Finanza.com)

Interpump ha annunciato di avere archiviato il 2020 con un utile netto del 2020 di 173,3 milioni di euro contro i 180,6 milioni registrati nel 2019. Un dato, segnala la società, che è superiore di 21,7 milioni rispetto ai risultati preliminari diffusi lo scorso 12 febbraio. Le vendite nette del 2020 sono state pari a 1.294,4 milioni, in calo del 5,4% rispetto alle vendite del 2019 che si erano attestate a 1.368,6 milioni, mentre l'Ebitda è scivolato a 294,1 milioni dai 317,9 milioni del 2019.Il consiglio di amministrazione ha deciso di proporre all’assemblea degli azionisti di approvare la distribuzione di un dividendo pari a 0,26 euro per azione (0,25 euro nell’esercizio precedente). Il dividendo, se approvato, andrà in pagamento il prossimo 26 maggio 2021, con data stacco 24 maggio 2021 (record date 25 maggio 2021).