Interpump tra le migliori del Ftse Mib, sponda da trimestrale in crescita

14 maggio 2021

Intonazione positiva per Interpump a Piazza Affari, dove mostra una crescita del 2,8% circa. A sostenere il titolo la pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2021 che vedono le vendite nette attestarsi a 375,6 milioni di euro, superiori del 9,2% rispetto alle vendite dell’analogo periodo del 2020 quando erano state pari a 344 milioni. Crescita a doppia cifra per l'Ebitda che si è attestato a 91,5 milioni (+23%) e per l'utile netto che è salito a 53,8 milioni (+61,5% rispetto al primo trimestre 2020)."Le vendite hanno raggiunto e superato i livelli precedenti alla pandemia. La vigorosa ripresa è tuttora in corso e troverà compiutamente espressione nel secondo trimestre; le recenti acquisizioni crescono mostrando il loro valore. I margini di redditività risultano i più alti mai prima espressi", ha commentato il presidente di Interpump, Fulvio Montipò.