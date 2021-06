Interpump sui massimi storici: Equita alza peso in portafoglio, confermato rating buy

Daniela La Cava 1 giugno 2021 - 11:59

MILANO (Finanza.com)

Equita ha alzato di 50 punti base il peso di Interpump in portafoglio (confermando il rating buy, con target price a 50 euro). Una decisione, spiegano gli esperti, presa alla luce di alcuni fattori tra cui "gli ottimi risultati primo trimestre 2021, e l’esposizione ai temi degli investimenti infrastrutturali in Europa e Nord America e 6% sopra consensus come vendite e 11% come Eps adjusted sul 2022, incorporando 2 anni di forte ripresa post Covid (+15% nel 2021 e +9% nel 2022 a cambi e perimetro costanti)".A Piazza Affari il titolo viaggia in rialzo di circa lo 0,6% sopra quota 47 euro, muovendosi sui massimi storici.