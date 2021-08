Interpump per la prima volta oltre i 58 euro, da inizio anno balzo del 41%

Titta Ferraro 18 agosto 2021 - 15:25

MILANO (Finanza.com)

In prima fila anche oggi a Piazza Affari il titolo Interpump che aggiorna i massimi storici. Il titolo del gruppo leader nella produzione di pompe ad alta ed altissima pressione ad acqua segna un progresso di oltre il 2,2% e ha toccato un picco a 58,10 euro.Da inizio ano il rally è di oltre +41% che posiziona Interpump al quarto posto tra i migliori titoli da inizio anno sul Ftse Mib. A giugno il gruppo aveva varato un buyback da su un totale di 500.000 azioni da effettuarsi entro il 30 settembre 2021 al prezzo massimo di 52 euro per azione (livello che il titolo ha superato ampiamente dalla parte finale di luglio in avanti).