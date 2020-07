Interpump continua a guardare all'M&A, nuovo shopping in Spagna

Daniela La Cava 15 luglio 2020 - 13:13

MILANO (Finanza.com)

Interpump festeggia in Borsa la recente acquisizione. Il titolo del gruppo emiliano, che da meno di un mese è approdato sul Ftse Mib, sale di circa il 3% a 27,42 euro all'indomani dell'annuncio dell’acquisizione della spagnola Suministros Franquesa. Il corrispettivo versato per il 100% della società è pari a 700mila euro. L’acquisizione, che la stessa Interpump definisce "straordinariamente sinergica", rafforza la presenza del gruppo nel mercato della penisola iberica.Gli analisti di Equita, che confermano la raccomandazione buy su Interpump, commentando l'operazione scrivono: "impatto segnaletico positivo per il fatto che si continua a guardare a M&A ma quantitativamen-te trascurabile sul titolo". Positiva l'operazione per gli esperti di Banca Akros, che mantengono la raccomandazione 'accumulate'. "Riteniamo che il deal sia positivo perchè sarà in grado di creare un significativo valore aggiunto nel medio termine", segnalano da Akros aggiungendo che "date le dimensioni del deal, non pensiamo che possa avere un impatto significativo sul titolo nel breve termine".