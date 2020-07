Interpump compra la spagnola Suministros Franquesa

Daniela La Cava 15 luglio 2020 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

Nuovo shopping per Interpump Group. Il gruppo emiliano ha annunciato di avere comunica di avere concluso, attraverso la propria controllata GS-Hydro Spain, l’acquisizione di Suministros Franquesa con sede a Lleida in Spagna. Il corrispettivo versato per il 100% della società è pari a 700mila euro. L’acquisizione, straordinariamente sinergica, rafforza la presenza di Interpump nel mercato strategico della penisola iberica, aggiungendo un presidio in Catalogna per GS-Hydro, e consentendo di rinforzare la diffusione dei marchi di Gruppo.Suministros Franquesa è una azienda che assembla e distribuisce tubi, raccordi, e altri componenti oleodinamici per applicazioni agricole, mobili e industriali, certificata ISO-9001 e ISO-14001, con vendita sia diretta che online. Nel 2019 ha registrato un fatturato di circa 2 milioni di euro, con un margine Ebitda del 12% e una posizione finanziaria netta neutra.