Interpump: closing acquisizione Transtecno

Daniela La Cava 14 gennaio 2020 - 14:11

MILANO (Finanza.com)

Interpump Group comunica che è stato effettuato il closing dell’acquisizione del 60% di Transtecno, a seguito dell’esito positivo delle procedure di due diligence. Il corrispettivo pagato per l’acquisizione della società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di riduttori e motoriduttori è pari a 22 milioni di euro in denaro, più 488.533 azioni Interpump prelevate dalla riserva azioni proprie e valorizzate a 28,6572 euro, prezzo ufficiale del giorno 13 gennaio 2020. Lo rende noto il gruppo reggiano in un comunicato.“L’acquisizione di Transtecno è in linea con il nostro obiettivo di realizzare un polo di rilevanza internazionale nelle trasmissioni di potenza. Grazie alla gamma prodotti complementare con quella di Reggiana Riduttori, l’ingresso di Transtecno nel nostro gruppo amplia le potenzialità di offerta e le opportunità di sviluppo”, Fulvio Montipò, presidente di Interpump.