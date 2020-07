Interpump: closing acquisizione Servizi Industriali

Daniela La Cava 21 luglio 2020 - 16:25

MILANO (Finanza.com)

Interpump Group ha effettuato il perfezionamento (closing) dell’acquisizione del controllo di Servizi Industriali, società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di separatori centrifughi con marchio Macfuge (sistemi utilizzati per la separazione e la chiarificazione). L’acquisizione, si legge in una nota, aggiunge un importante tassello all’offerta di Interpump nei sistemi e componenti per il trattamento dei fluidi, un settore in rapida crescita grazie all’accresciuta attenzione verso l’impatto ambientale.