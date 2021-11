Interpump approva i risultati del terzo trimestre, utile sale a 50,1 milioni

Giulio Visigalli 10 novembre 2021 - 13:55

MILANO (Finanza.com)

Interpump chiude il terzo trimestre 2021 con un utile netto pari a 50,1 milioni di euro in aumento rispetto ai 39,5 stesso periodo del 2020; anche l’Ebitda si conferma in crescita a 88,6 milioni, mentre scende leggermente l’Ebitda/Vendite a 23,7%.Nel terzo trimestre le vendite sono state di 373,5 milioni dai 314,7 milioni nel terzo trimestre 2020.Il presidente Fulvio Montipò rimarca come il terzo trimestre 2021 "conferma risultati straordinari di interpump group con valori di assoluta eccellenza per crescita e redditività.prosegue inoltre il nostro impegno nella attuazione dei temi di sostenibilità in coerenza con le linee di sviluppo strategico del gruppo".