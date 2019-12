Interpump, acquistato il controllo di Transtecno per 22 milioni

Valeria Panigada 27 dicembre 2019 - 16:26

MILANO (Finanza.com)

Interpump Group ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del controllo di Transtecno, società attiva nella progettazione,produzione e commercializzazione di riduttori e motoriduttori con sede ad Anzola Emilia (Bologna) e filiali in Cina, Paesi Bassi, Spagna, Usa e Messico. L’operazione, il cui perfezionamento è previsto entro gennaio al termine del processo di due diligence, prevede l’acquisizione del 60% di Transtecno. Il prezzo, comprensivo della cassa, è pari a 22 milioni di euro più circa 500.000 azioni Interpump già in possesso del gruppo. Per il 40% rimanente sono state concordate opzioni put e call con scadenza a due e a quattro anni.