Interpump a segno nuova acquisizione: rilevata DZ Trasmissioni

Daniela La Cava 9 novembre 2020 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

Prosegue il percorso di rafforzamento nel settore delle trasmissioni di potenza da parte di Interpump Group. La società ha, infatti, annunciato di avere sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione di DZ Trasmissioni, produttrice di rinvii angolari con sede in Zola Predosa (Bologna). L’operazione, il cui perfezionamento (closing) è previsto entro il mese di gennaio 2021 al termine di alcune operazioni di riorganizzazione societaria, prevede l’acquisizione del 100% della società. Il prezzo, da determinarsi sulla base della posizione finanziaria a fine anno, corrisponderà a un enterprise value di 5,8 milioni di euro.Il pagamento avverrà mediante il trasferimento di 75mila azioni Interpump prelevate dalla riserva azioni proprie, valorizzate al prezzo ufficiale del giorno precedente al closing, con saldo in contanti. Grazie a una gamma completa e alla capacità di progettazione di soluzioni personalizzate, i prodotti di DZ Trasmissioni rispondono all’esigenza di rinvii angolari fino a 3000 giri al minuto e 15 kW di potenza. La società ha realizzato nel 2019 vendite per 5,5 milioni di euro, con un Ebitda normalizzato oltre il 25% del fatturato.