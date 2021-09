Internet casa: canoni in promozione meno convenienti rispetto a un anno fa

Titta Ferraro 7 settembre 2021 - 14:04

MILANO (Finanza.com)

In attesa del tanto atteso arrivo di Iliad nella telefonia fissa, le nuove offerte per internet a casa risultano meno allettanti rispetto a un anno fa. Chi sottoscrive una nuova offerta in promozione oggi deve affrontare un canone mensile più alto stando a quanto emerge dall'osservatorio Tariffe.Segugio.it, in collaborazione con SOStariffe.it. L'Osservatorio analizza l'evoluzione dei prezzi delle offerte Internet casa praticati dai provider nell'ultimo anno ed emerge che oggi il canone mensile standard delle offerte internet casa si è un po' ridotto (-11%), calando da 30,5 a 27,1 euro mensili. Il canone mensile per chi sottoscrive una nuova promozione è viceversa salito (con un incremento del 12%), passando da 22 a 24,6 euro al mese.Di contro, un elemento a vantaggio di chi sottoscrive nuove tariffe è la durata promozionale delle offerte che è sempre più lunga, fino a diventare quasi permanente.L'osservatorio mette in evidenza anche che è sempre più frequente la presenza di un costo iniziale di attivazione, da pagare subito, che sostituisce il contributo di attivazione che veniva 'spalmato' nel canone e rateizzato in diversi mesi. Il costo iniziale è quasi sempre richiesto dalle offerte Internet wireless ma caratterizza anche alcune offerte Internet casa tradizionali.