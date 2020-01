Internet a casa: per i single balzo del 21% del risparmio potenziale rispetto a gennaio 2019

Titta Ferraro 23 gennaio 2020 - 15:59

MILANO (Finanza.com)

Un comparatore online garantisce per i single un risparmio migliore rispetto allo scorso anno per la connessione di casa, così come per le condizioni bancarie e per le bollette della luce. E' quanto emerge dall'ultimo studio annuale di Sos Tariffe sull'andamento dei risparmi offerti dalla comparazione online. Prendendo in considerazione internet da rete fissa, quest'anno un single risparmiare di più (21,58%) rispetto al 2019. Se all'inizio dello scorso anno era possibile mettere da parte circa 305,15 euro, oggi la cifra lievita fino a 371 euro.Per le coppie l'uso del comparatore ad oggi permette di risparmiare sulla connessione di casa il 12,42% in più rispetto allo scorso anno, ipotizzando che usufruiscano di un piano tariffario comprensivo di connessione e telefonate con scatto alla risposta. Il confronto con un anno fa è invece penalizzante per le famiglie con l'utilizzo di uno strumento di confronto che consente comunque un risparmio significativo, ma in calo sia per quanto riguarda la connessione di casa (-2,29%) sia per la telefonia mobile (-19,70%).