International Care Company: titolo balza del 50% al debutto su Euronext Growth Milan

Daniela La Cava 9 dicembre 2021 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

Debutto in deciso rialzo per International Care Company a Piazza Affari. Ieri le azioni della società hanno terminato la prima giornata di scambi sul mercato Euronext Growth Milan in crescita del 50%, registrando un prezzo di chiusura pari a 3,15 euro rispetto al prezzo di collocamento di 2,10 euro, raggiungendo una capitalizzazione a fine giornata di circa 13,7 milioni di euro. Lo si apprende in una nota del gruppo che opera come società di servizi di assistenza.