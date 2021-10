Intermonte corre verso Piazza Affari: offerta al via domani, deciso il range di prezzo

Titta Ferraro 5 ottobre 2021 - 16:52

MILANO (Finanza.com)

Intermonte Partners SIM, holding di controllo di Intermonte SIM, partirà domani con l’offerta delle sue azioni funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. L'investment bank indipendente specializzata in intermediazione istituzionale, ricerca, capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano ha presentato oggi a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione.Il progetto di quotazione prevede il collocamento istituzionale di un massimo complessivo di n. 13.750.000 azioni ordinarie, che saranno offerte da oltre 60 azionisti di Intermonte, ripartite tra 13.062.500 azioni in vendita, 687.500 ulteriori azioni, corrispondenti al 5,3% circa delle Azioni in Vendita e oggetto dell’opzione Greenshoe, offerta da alcuni azionisti di Intermonte in favore del Global Coordinator. Le azioni poste in vendita, incluse quelle oggetto di opzione Greenshoe, sono complessivamente pari al 42,8% delle azioni in circolazione e quindi al netto delle azioni proprie detenute (o il 38% dell’intero capitale sociale rappresentato da n. 36.195.500 azioni ordinarie).Il range di prezzo indicativo delle azioni di Intermonte è stato fissato tra un prezzo minimo di 2,60 euro e un prezzo massimo di 2,90 euro per azione, corrispondente ad una capitalizzazione complessiva di mercato della società, al netto delle azioni proprie, compresa tra circa 83,6 milioni, sulla base del prezzo minimo e, circa 93,2 milioni sulla base del prezzo massimo (il range, incluse le azioni proprie, corrisponde ad una capitalizzazione complessiva tra circa 94,1 milioni e circa 105 milioni). Il periodo di book building partirà mercoledì 6 ottobre.