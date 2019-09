Intermonte Flexible Europe si quota in Borsa Italiana, debutto sul mercato ATFund

Daniela La Cava 30 settembre 2019 - 14:43

MILANO (Finanza.com)

Intermonte Advisory e Gestione, la divisione attiva nel risparmio gestito e consulenza agli investimenti di Intermonte Sim, ha annunciato la quotazione del fondo Intermonte Flexible Europe avvenuta oggi nel mercato ATFund di Borsa Italiana. In particolare, il comparto Intermonte Flexible Europe, si legge in una nota, investe in azioni e obbligazioni governative e corporate dell’area euro con un profilo particolarmente dinamico alla ricerca del miglior assetto tra le due asset class con l’obiettivo di smorzare la volatilità dei mercati. Utilizza derivati (future e opzioni) come forma di investimento e copertura.ATFund è il mercato di Borsa Italiana nato il primo ottobre 2018, dedicato alla negoziazione dei fondi aperti. ATFund garantisce efficienza, trasparenza e facilità di accesso e negoziazione agli investitori in strumenti di gestione collettiva del risparmio. È il primo e unico mercato italiano dedicato ai fondi aperti UCITS, conforme alla normativa europea (MIFID II, MAR). Ad oggi ATFund conta 115 fondi quotati da parte di 31 emittenti.