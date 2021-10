Intercos si prepara a sbarcare a Piazza Affari, Ipo prevista a ottobre

Valeria Panigada 11 ottobre 2021 - 12:32

MILANO (Finanza.com)

Intercos si prepara a sbarcare a Piazza Affari. Il colosso della cosmesi di Agrate Brianza ha annunciato la sua intenzione di procedere alla quotazione delle proprie azioni sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana. In base all’ottenimento delle approvazioni e autorizzazioni da parte di Consob e Borsa Italiana, si prevede che l’offerta possa essere avviata nel corso del mese di ottobre.L'offerta, rivolta a investitori istituzionali, sarà composta sia da azioni di nuova emissione per un totale di 60 milioni rivenienti da un aumento di capitale, sia da azioni in vendita da alcuni attuali azionisti (in particolare CP7 Beauty LuxCo e The Innovation Trust).Le risorse derivanti dall’aumento di capitale, ha precisato Intercos, saranno utilizzate per finanziare lo sviluppo e la crescita dell'attività, e perseguire iniziative strategiche. Il presidente e fondatore del gruppo, Dario Ferrari, manterrà il controllo della società, anche attraverso l'adozione di un meccanismo di voto maggiorato.