Intercos: le holding della famiglia Ferrari entrano in partnership con GIC

Daniela La Cava 7 dicembre 2020 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

Dario Ferrari e le holding di famiglia Dafe hanno siglato un accordo con una consociata di GIC (fondo sovrano di Singapore) per la vendita di quote di minoranza nelle sub-holding che controllano Intercos. Questa operazione rafforzerà ulteriormente la struttura azionaria e permetterà a Intercos di continuare a perseguire i propri progetti di crescita intrapresi negli ultimi anni. E' quanto si apprende in una nota stampa. A seguito dell’accordo, soggetto alle consuete approvazioni da parte delle autorità antitrust, Dario Ferrari manterrà il controllo sia a livello delle holding che di Intercos."Sono molto soddisfatto della partnership con GIC, non solo per l’importanza e le dimensioni del Gruppo ma anche per la sua credibilità e forza in Asia che è la regione con il maggior potenziale di sviluppo per il nostro settore e per Intercos. La recente operazione di acquisizione del 100% del capitale di Intercos Korea dimostra la nostra volontà di crescita nel mercato asiatico a cui siamo certi che GIC darà un contributo importante", ha commentato Dario Ferrari, presidente e fondatore di Intercos. Arjun Khullar, head of integrated strategies Group di GIC, ha dichiarato: “Siamo fiduciosi del potenziale a lungo termine dell'azienda, grazie al suo ampio e diversificato ventaglio di competenze, un portafoglio clienti equilibrato e la sua forte attenzione all'innovazione.”