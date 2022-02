Intercos: avviate trattative con Dolce&Gabbana Beauty per accordo commerciale

Daniela La Cava 9 febbraio 2022 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

Intercos ha confermato l’avvio delle trattative per un accordo commerciale con la maison Dolce&Gabbana. "La trattativa nasce dalla decisione di Dolce&Gabbana di abbandonare il modello del licensing nel beauty per iniziare un modello di business diretto attraverso la nascita di Dolce&Gabbana Beauty", si legge in una nota del gruppo dopo quanto recentemente pubblicato in una intervista dal Corriere della Sera.Intercos è stato riconosciuto, ancora una volta, come uno dei migliori partner specializzati nel settore e la trattativa è relativa alla produzione di alcune linee di profumi e del make-up a partire dal 2023. Dolce&Gabbana è un brand iconico della moda conosciuto in tutto il mondo e l’accordo sarebbe un’ulteriore conferma del primato di Intercos nel settore del luxury beauty.