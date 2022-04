Intelligenza Artificiale in Italia: mercato sfonda quota miliardo, con stime crescita del 40% nel triennio 2021-23

Daniela La Cava 5 aprile 2022 - 14:26

MILANO (Finanza.com)

Cresce in Italia il mercato dell’intelligenza artificiale. Secondo le ultime stime di Assintel Report, l’osservatorio permanente sul mercato digitale realizzato dall’associazione nazionale delle imprese ICT di Confcommercio e curato da IDC, si passerà dagli 860 milioni di euro del 2021 agli 1,1 miliardi nel 2022 fino a raggiungere 1,4 miliardi nel 2023. In particolare, il rapporto segnala che l'area di sviluppo dell’Intelligenza Artificiale è la punta di diamante di tutto quel segmento legato all’automazione dell’analisi dei big data, che ha un ruolo chiave nell’attuale economia mondiale.Circa il 5% delle aziende in Italia, soprattutto di grandi dimensioni, ha pianificato un investimento nelle piattaforme di 'Big Data Analysis' nei prossimi 12 mesi: il segmento ha toccato un valore complessivo di circa 2,5 miliardi di euro nel 2021 e potrebbe superare i 3 miliardi nel 2023. Quasi l’80% di queste imprese sta intraprendendo un processo di riorganizzazione aziendale più o meno ampio, oltre il 60% sta cercando di realizzare nuovi modelli di interazione con i clienti oppure sta mirando a processi di internazionalizzazione e ingresso in nuovi mercati.