Intel preannuncia il primo trimestre 2021 e quantifica gli investimenti: notizia positiva per STM (analisti)

Alessandra Caparello 24 marzo 2021 - 10:12

MILANO (Finanza.com)

Sale in Borsa il titolo STm che al momento segna +1,63% a 31, 88 euro. Intel ha preannunciato che i ricavi e gli utili per il primo trimestre del 2021 saranno sopra la guidance fornita a fine gennaio a causa della continua forte domanda di notebooks. La società si aspetta che il trend di forte domanda persista ma il fatturato sarà impattato dagli shortage di componenti da terze parti e pertanto si aspetta sales a $72bn (vs $78bn del 2020), poco sotto le attese di consenso ($73bn). Inoltre Intel ha quantificato in $20bn gli investimenti per supportare la sua strategia foundry per costruire 2 fabbriche in Arizona che daranno lavoro a 15mila persone e serviranno a produrre semiconduttori conto terzi. Equita ritiene la notizia positiva per STM/Infineon che avranno a disposizione maggiore offerta foundry a prezzi competitivi mentre è negativa per TSMC e Samsung.