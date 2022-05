Insurtech e Travel: startup BeSafe, completato round raccolta da 1,2 mln

Redazione Finanza 2 maggio 2022 - 14:34

MILANO (Finanza.com)

BeSafe Group, la startup che ha lanciato nel 2018 BeSafe Rate, la tariffa prepagata con assicurazione di viaggio inclusa, ha annunciato di avere chiuso un nuovo round di investimento da 1,2 milioni di euro per accelerare lo sviluppo di servizi tecnologici e assicurativi per il turismo in Italia e in Europa. La raccolta è stata sottoscritta equamente da Cdp Venture Capital Sgr, attraverso il suo Fondo Acceleratori, e da Prana Ventures Sicaf, operational venture capital che investe in Italia, su imprese ad alto contenuto tecnologico.Queste risorse, si legge nella nota, confermano la crescita e il riconoscimento di mercato ottenuti dalla società grazie alla prima raccolta di circa 500mila euro fatta nel 2021 alla quale hanno partecipato Cdp Venture Capital Sgr, attraverso il medesimo veicolo d’investimento, LVenture Group, che ha accelerato la startup, e alcuni business angel.