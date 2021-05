Insurtech: Vittoria Hub sceglie Nicolò Soresina come ceo, Baldinotti presidente

Titta Ferraro 13 maggio 2021 - 16:42

MILANO (Finanza.com)

Vittoria hub, il primo Incubatore Insurtech in Italia dedicato all’Open Innovation, in seguito alle delibere del CdA di Vittoria Assicurazioni, ha nominato Nicolò Soresina in qualità di ceo, mentre Gian Franco Baldinotti assume la carica di Presidente.Laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano con una specializzazione in AI, e diplomato in MBA presso l'Insead Business School di Fontainebleau in Francia, nel 2019 Nicolò Soresina è entrato nel top management di Vittoria hub con il ruolo di Chief Operating Officer, dopo una consolidata esperienza in grandi società internazionali di management consulting.“Sono molto grato per la fiducia riposta in me dalla Compagnia ed estremamente orgoglioso di questo nuovo incarico. - dichiara Soresina – Una sfida che accolgo con grande entusiasmo perché credo profondamente nel progetto Vittoria hub e nell’evoluzione industriale che rappresenta per il settore assicurativo. Siamo disegnando il futuro dell’industry, dove le assicurazioni tradizionali verranno affiancate e completate da soluzioni più innovative."Gian Franco Baldinotti, ex CEO di Vittoria hub e attuale Presidente, è anche Chief Marketing Officer di Vittoria Assicurazioni.“Questo consolidamento testimonia non solo l'importante crescita dell’incubatore, ma anche l'attenzione e l'impegno della Compagnia verso un progetto industriale che ha l’ambizioso obiettivo di rivoluzionare l'attuale offerta assicurativa. - commenta Baldinotti – Fondato sull’Open Innovation e sul concetto di ecosistema, Vittoria hub è come una bottega del Rinascimento dove l'innovazione è il risultato di collaborazione, condivisione ed eccellenza.”