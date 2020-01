Instant bank: Hype supera muro del milione di clienti

Titta Ferraro 13 gennaio 2020 - 14:27

Hype, soluzione digitale per una gestione semplice ed efficiente del denaro, ha superato il milione di clienti. La realtà fintech attiva dal 2015 risulta la quinta challenger bank in Europa e l'ottava nel mondo per numero di clienti. Antonio Valitutti, General Manager di HYPE commenta: “1 milione di clienti rappresenta sicuramente un traguardo importante per noi, ma soprattutto credo che questo sia un segnale evidente del cambiamento in atto nella cultura finanziaria del nostro Paese: ossia una sempre maggiore consapevolezza e conoscenza del pubblico sulle nuove opportunità di accedere a servizi efficienti di banking con semplicità ed estrema sicurezza dal proprio smartphone. Siamo fieri di aver contribuito a questa innovativa trasformazione. Con Hype abbiamo saputo individuare la tendenza che si stava delineando prima degli altri e abbiamo lavorato per governarla, ponendo al centro le esigenze dei clienti, oggi sempre più evoluti ed esigenti”.Dal lancio della soluzione sul mercato, gli Hyper (la community di clienti che utilizzano HYPE) hanno transato complessivamente oltre 2 miliardi e mezzo di euro (1 miliardo e 665 milioni solo nel 2019). Per loro l’utilizzo di HYPE non si limita ai servizi bancari più tradizionali, ma si estende con sempre maggior frequenza, naturalmente, anche a quelli a valore aggiunto integrati nell’app quali, ad esempio, la funzione “obiettivi” pensata per aiutare il cliente a pianificare il risparmio creando dei salvadanai virtuali (dove basta indicare un obiettivo e una data entro cui lo si vuole raggiungere e, in automatico, a seconda del profilo e delle abitudini dell’utente, HYPE accantona giornalmente l’importo necessario per ottenere la somma stabilita): oltre 7 milioni di euro sono stati accantonati in oltre 270 mila obiettivi impostati.