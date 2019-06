Inps, reddito di cittadinanza: al 30 maggio presentate oltre 1 milione di domande. Importo medio di 540 euro

Alessandra Caparello 4 giugno 2019 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

Sono 1.252.148 le domande di Reddito di Cittadinanza presentate al 30 maggio. Lo rende noto l’Inps secondo cui sono state già lavorate oltre 960mila domande (su un totale di poco più di un milione e 60mila presentate a marzo ed aprile), di cui 674mila sono state accolte, 277mila respinte e 9mila in evidenza per ulteriore attività istruttoria.Il tasso di rifiuto – sottolinea l’istituto guidato da Pasquale Tridico - è attualmente al 26%. L’importo medio del reddito di cittadinanza è di 540 euro, mentre quello delle pensioni di cittadinanza finora liquidate, che sono circa 81mila, è di 210 euro."Solo il 37,9% delle famiglie povere, pari a 1 milione e 778 mila, ha finora avuto il reddito di cittadinanza. Considerando le domande finora presentate, 1.252.148, ipotizzando resti costante il tasso di rifiuto indicato dall'Inps del 26%, avremmo alla fine una platea dei beneficiari pari a 926.590, ossia il 52,1% dei poveri, appena sopra la metà" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. "Senza contare che l'importo medio di 540 euro non è sufficiente nemmeno per superare la soglia di povertà. Ecco perchè chiediamo che il miliardo che il Governo dice di aver risparmiato sia destinato ad ampliare la platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza e non genericamente ad aiutare le famiglie che fanno figli" conclude Dona.