Inps presenta la Campagna informativa sull'Assegno unico universale

21 febbraio 2022

Ad oggi sono state presentate 2.280.705 domande di assegno unico per un totale di 3.801.040 figli. Così l’Inps presentando la campagna dedicata all’assegno dal titolo “Crescere un figlio è la sfida più bella, noi la sosteniamo”. Oltre agli spot video e radio e l’informazione sul web e sui social media, è on line da oggi un sito informativo dedicato (www.assegnounicoitalia.it) nel quale è possibile reperire tutte le informazioni utili: chi può fare domanda, chi sono i beneficiari, quanto spetta, quali voci della busta paga o della pensione sostituisce. Sul sito informativo dedicato, inoltre, è possibile consultare una sezione dedicata alle FAQ, ovvero alle risposte elaborate dall’INPS sulla base degli approfondimenti richiesti dagli utenti.Si ricorda che l’assegno unico universale spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati, non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza).