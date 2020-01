Inps: oltre 1 milione le domande di reddito e pensione di cittadinanza accolte ad inizio gennaio

Alessandra Caparello 20 gennaio 2020 - 16:07

MILANO (Finanza.com)

Oltre 1 milione le domande di reddito e pensione di cittadinanza accolte dall'Inps fino ad inizio gennaio. Nel dettaglio, le famiglie titolari di reddito (916.000 per 2,4 milioni di persone coinvolte) e di pensione di cittadinanza (126.000 con 143.000 persone coinvolte) sono nel complesso 1.041.000 e l'importo medio mensile percepito da queste famiglie ammonta a 493 euro. Il Reddito di cittadinanza è erogato per il 90% dei casi a un italiano mentre solo il 6% risulta erogata a extracomunitari e per il 3% a cittadini europei.