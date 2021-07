Inps: occorre salario minimo, avrebbe effetto positivo anche su finanza pubblica

Valeria Panigada 12 luglio 2021 - 16:16

MILANO (Finanza.com)

L'Inps sostiene l'idea di un salario minimo per contrastare la povertà e ridurre le disuguaglianze reddituali. Secondo le sue analisi, contenute nel XX Rapporto annuale, la disuguaglianza nei redditi annuali è cresciuta di quasi il 50% negli ultimi 30 anni e la disuguaglianza salariale è raddoppiata, con un evidente inesorabile aumento della precarizzazione del lavoro che richiede maggiori protezioni ed equità. "In questa direzione - sostiene l'istituto - andrebbe l’inserimento di un salario minimo, che avrebbe un effetto non solo di contrasto alla povertà ma anche di stimolo ai consumi e alla crescita, oltre ad un effetto positivo sui saldi di finanza pubblica". Si stima un aumento del gettito di 3 miliardi con un salario minimo a 9 euro.