Inps: nel 2020 spesa previdenziale calata di 1,1 miliardi di euro

Alessandra Caparello 15 febbraio 2022 - 13:04

MILANO (Finanza.com)

Con la pandemia e l’eccesso di mortalità, l’Inps ha potuto risparmiare nel 2020 in spesa previdenziale 1,1 miliardi di euro. La cifra emerge dal nono Rapporto di Itinerari previdenziali secondo il quale si avrà fino al 2029 una spesa minore per 11,9 miliardi."Il 96,3% dell'eccesso di mortalità registrato nel 2020 - si legge nel Rapporto dell’Istituto guidato da Alberto Brambilla- ha riguardato persone con età uguale o superiore a 65 anni, per la quasi totalità pensionate. Considerando per compensazione l'erogazione delle nuove reversibilità, si quantifica in 1,11 miliardi il risparmio, tristemente prodotto nel 2020 da dal Covid a favore dell'Inps, e in circa 11,9 miliardi la minor spesa nel decennio".