Inps: nei primi due mesi dell'anno 1.208.000 nuove assunzioni nel privato

Alessandra Caparello 19 maggio 2022 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

Inforte crescita nei primi due mesi del 2022 le assunzioni nel settore privato, registrando 1208000 contro le 863mila dello stesso periodo dell’anno precedente. Così l’Inps nel consueto Osservatorio sul Precariato da cui emerge che l’incremento ha interessato tutte le tipologie contrattuali: assunzioni intermittenti +64%, stagionali +45%, contratti a tempo indeterminato e in apprendistato +44%, contratti di somministrazione +37% e a tempo determinato +35%. Questo andamento riflette la dinamica della pandemia da Covid-19, particolarmente significativa nei primi mesi del 2021. Le trasformazioni da tempo determinato nei mesi di gennaio-febbraio del 2022 sono state 135.000, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2021 (+64%). Anche per le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo si registra una dinamica positiva (21.000, +14% rispetto