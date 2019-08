Inps, cassa integrazione: a luglio in aumento il numero di ore autorizzate, +35,5% rispetto ad un anno fa

Alessandra Caparello 29 agosto 2019 - 14:30

MILANO (Finanza.com)

In aumento a luglio 2019 il numero di ore complessivamente autorizzate per trattamenti di integrazione salariale, pari a 19.056.909, a +33,5% rispetto allo stesso mese del 2018 (14.278.082). Lo rende noto l’Inps nell’Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni aggiornato con i dati di luglio 2019. Nel dettaglio, sottolinea l’Inps, le ore autorizzate per gli interventi di:• Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) sono state 8.847.531, in aumento del 17% rispetto a luglio 2018;• Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS) sono state 10.025.875, in aumento del 50,2% rispetto a luglio 2018;•Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) sono state 183.503, in aumento del 317,5% rispetto a luglio 2018.A giugno 2019 sono state presentate 135.269 domande di NASpI, 2.463 di DIS-COLL e 152 di mobilità, per un totale di 137.884 domande, segnando una diminuzione del 3,17% rispetto a giugno 2018.