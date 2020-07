Inps: attenzione a possibile tentativo di truffa tramite phishing

Valeria Panigada 16 luglio 2020 - 09:58

MILANO (Finanza.com)

L’Inps avverte che è in corso un tentativo di truffa tramite email di phishing che, sfruttando apparenti comunicazioni da parte dell’istituto. Le email fraudolente invitano a cliccare su un link che apre una pagina nella quale viene richiesto di selezionare una banca tra quelle contenute in un elenco e ad inserire quindi le proprie credenziali, così da sottrarre dati anagrafici e relativi a carte di credito, con la falsa motivazione di un presunto bonifico non andato a buon fine."Si invitano - comunica l'Inps - tutti gli utenti a diffidare di tali comunicazioni e ad ignorare email che propongano di cliccare su un link per ottenere presunti pagamenti da parte dell’Inps". Le informazioni sulle prestazioni Inps sono consultabili esclusivamente accedendo direttamente dal portale www.inps.it.