Inps: assunzioni private in crescita del 19% nei primi nove mesi dell'anno

Alessandra Caparello 16 dicembre 2021 - 12:26

MILANO (Finanza.com)

Le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati nei primi nove mesi del 2021 sono state 5.265.000, con un aumentorispetto allo stesso periodo del 2020 (+19%) dovuto alla marcata crescita osservata a partire da marzo 2021. Essa hainteressato tutte le tipologie contrattuali, risultando però più accentuata per le assunzioni con contratti disomministrazione (+32%) e stagionali (+31%) mentre per le altre tipologie si registrano aumenti più contenuti:apprendisti (+22%), tempo determinato (+18%), intermittenti (+14%) e tempo indeterminato (+8%). Per quanto riguardale classi dimensionali, le aziende con “100 e oltre dipendenti” hanno fatto registrare, nel terzo trimestre 2021, gli incrementi (rispetto al corrispondente trimestre dell’anno precedente) più significativi generalizzati a tutte le tipologie contrattuali. Per quanto riguarda le tipologie orarie l’incremento, confrontando sempre terzo trimestre 2021 con terzo trimestre 2020, ha interessato essenzialmente le prestazioni a tempo pieno.