Inps: al via da domani le domande dei 600 euro in favore di professionisti e lavoratori autonomi

Valeria Panigada 31 marzo 2020 - 15:10

MILANO (Finanza.com)

Dadomani, 1° aprile, sarà possibile inoltrare online le domande per ottenere l’indennità di 600 euro prevista dal Decreto Cura Italia per i professionisti e i lavoratori autonomi. L'Inps precisa che non si tratta di un click day. Le domande quindi potranno essere inviate anche nei giorni successivi al 1° aprile, collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato che compare sulla home page. La domanda per ottenere il Bonus potrà essere presentata esclusivamente per via telematica, collegandosi al sito dell’Inps con l’utilizzo del PIN semplificato (anche con SPID, CIE, CNS), oppure tramite il Contact center, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante), o tramite i patronati.