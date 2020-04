Inps: 2,5 milioni di domande per prestazioni decreto Cura Italia, finora 5,2 milioni beneficiari

Valeria Panigada 3 aprile 2020 - 11:15

MILANO (Finanza.com)

Ledomande per prestazioni Inps previste dal decreto Cura Italia, pervenute telematicamente finora, sono circa 2,5 milioni (per la precisione 2.456.101) per più di 5,1 milioni di beneficiari. Lo ha fatto sapere lo stesso istituto, snocciolando i dati aggiornati alle ore 8 di oggi. La grande maggioranza riguarda l'indennità di 600 euro e la cassa integrazione. In particolare: oltre 2 milioni per indennità 600 euro, 184mila per congedi parentali, 20mila e 400 per Bonus baby sitting, 101mila domande con quasi 2 milioni di beneficiari per la Cigo e 58mila domande per quasi 953mila beneficiari per l'assegno ordinario.