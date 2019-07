Innovazione PA: Mise stanzia 50 milioni, al via primo bando su smart mobility

Valeria Panigada 9 luglio 2019 - 15:00

MILANO (Finanza.com)

50milioni di euro per finanziare nuovi bandi di gara, con l’obiettivo di migliorare l'efficienza dei servizi della Pubblica amministrazione a vantaggio di cittadini e imprese anche attraverso le tecnologie emergenti. È quanto prevede l’accordo di collaborazione firmato oggi a Napoli dal Mise e dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) nel corso del roadshow “Gestire la domanda pubblica come leva d’innovazione”, organizzato da AgID- Confindustria- Conferenza delle Regioni e Itaca. Contestualmente all’accordo è stato presentato anche il primo bando di domanda pubblica intelligente denominato “Fabbisogno di mobilità e specificità territoriali”. L'AgID sarà stazione appaltante delle gare e, in sinergia con il Mise, selezionerà i fabbisogni d'innovazione della PA.