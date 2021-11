Innovazione: Luiss investe 2,5 milioni nel capitale Digital Magics per partnership strategica

Luca Losito 25 novembre 2021 - 16:06

MILANO (Finanza.com)

Luiss investirà 2,5 milioni per l'aumento di capitale di Digital Magics. Un'operazione che sancisce una partnership strategica finalizzata alla creazione di un polo protagonista del processo di innovazione industriale italiano.Il CdA di Digital Magics, business incubator certificato e quotato sul mercato EGM - Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha approvato la partnership strategica con la Luiss, che prevede la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato di euro 2,5 milioni, attraverso cui l'Università si configurerà quale azionista significativo di Digital Magics.Luiss, una delle principali accademie italiane con significativi riconoscimenti internazionali, è da anni protagonista nell’ecosistema dell’innovazione italiana, anche attraverso le attività del suo network di Alumni, con la costituzione di LA4G, società a supporto del funding per le startup collegate all’ateneo, e con “42 Roma Luiss”, scuola di programmazione rivoluzionaria, gratuita ed aperta a tutti i giovani.La partnership con Luiss permetterà di accedere ad un universo di iniziative di inestimabile valore per il progetto industriale di Digital Magics, alle quali offrirà un contributo professionale straordinario per accompagnarle al successo. Peraltro, alcune iniziative già presenti nel portfolio di Digital Magics avranno in Luiss un partner strategico per il proprio sviluppo.Inoltre, sia il network di Luiss che gli azionisti industriali di DM condividono un forte interesse per il coinvolgimento diretto nello sviluppo dell’innovazione a livello nazionale: Luiss e DM saranno parte attiva nella creazione di un sistema di relazioni coinvolto nel processo di innovazione industriale del nostro Paese.Marco Gay, Amministratore Delegato di DM, ha dichiarato: “Fare sistema è la chiave per crescere e far crescere l’ecosistema italiano con una visione europea. Luiss con il suo brand, la sua progettualità ed il suo network sarà uno straordinario abilitatore di questo percorso e siamo onorati di poterla annoverare tra i nostri soci significativi per imprimere velocità e concretezza allo sviluppo dell’innovazione di cui vogliamo essere sempre più protagonisti”.Gianni Lo Storto, Direttore Generale di Luiss, ha commentato “Luiss continua il suo percorso nell’innovazione sostenendo imprenditori digitali e luoghi aperti per accelerare sinergie e competenze. Per questa ragione, siamo orgogliosi della nostra partecipazione in Digital Magics. Occorre fare sistema per supportare le nuove imprese che cercano opportunità di mercato. Questo è anche il compito dell’Università Luiss: connettere mondi diversi con l’obiettivo di contribuire alla trasformazione digitale del nostro Paese”.