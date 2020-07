Innovatec, vinta commessa da 0,4 mln nel Sud Italia per impianto fotovoltaico

Valeria Panigada 21 luglio 2020 - 13:12

MILANO (Finanza.com)

Innovatec ha vinto, attraverso la sua controllata Innovatec Power, una commessa dal valore di 0,4 milioni nel Sud Italia. Nel dettaglio, Innovatec Power è stata scelta da CTP per installare un impianto di fotovoltaico all’interno del sito produttivo di Avellino per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, idoneo a soddisfare i fabbisogni energetici dello stabilimento.L’impianto che soddisferà il 23% della domanda di consumi di energia elettrica dell’azienda, sarà inoltre collegato alla rete elettrica nazionale per la cessione dell’energia elettrica prodotta in surplus rispetto al fabbisogno dello stabilimento. Grazie all’impianto saranno evitate circa 307 (CO2 tons/year) equivalenti a 55 ettari di foreste e alle emissioni corrispondenti al consumo di energia elettrica di 154 famiglie.La realizzazione dell’impianto dovrebbe essere completata entro la fine dell'anno.