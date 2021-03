Innovatec: ulteriori contratti per 18,5 milioni per interventi Ecobonus 110%

Daniela La Cava 9 marzo 2021 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

Innovatec ha annunciato di avere sottoscritto ulteriori contratti preliminari per un controvalore di circa 18,5 milioni di euro inerenti alla riqualificazione energetica sostenibile immobiliare grazie all’ecobonus 110%. Questi contratti, spiega una nota, vanno ad aggiungersi a quelli già sottoscritti nei mesi precedenti per un controvalore di 66,1 milioni di euro, totalizzando1.689 unità abitative contrattualizzate per un valore di circa 84,5 milioni. I preliminari effettivamente trasformati in definitivi all’esito della validazione della documentazione richiesta dalla norma si attestano a 20 milioni per 173 unità abitative.